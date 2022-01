Mẹ chiều con gái làm kiểu bánh chưng giảm cân khiến nhiều người phải trầm trồ

Your browser does not support the video tag.

Con gái ăn kiêng giảm cân, mẹ lập tức "ra tay" làm kiểu bánh chưng khiến nhiều người phải trầm trồ: "Chiều con đến thế là cùng"!

Thay vì sử dụng gạo nếp thông thường (loại gạo chứa nhiều calo) thì người mẹ đã thay thế bằng gạo lứt, là loại gạo mà những người ăn kiêng thường dùng. Vậy là cái Tết này của cô con gái không còn sợ tăng cân nữa rồi.