Mẹ cảnh sát hy sinh: "Chúng tôi không kêu gọi tiền phúng viếng trên mạng"

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ số tài khoản của thân nhân gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke 231 Quan Hoa. Các bài đăng này đều công khai kêu gọi các tập thể, cá nhân có nguyện vọng muốn phúng viếng, ủng hộ gia đình 3 chiến sĩ theo số tài khoản của từng thân nhân người đã mất.

Chiều 3/8, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh phủ nhận những thông tin liên quan tới gia đình bà đăng trên mạng xã hội.

"Cách đây vài hôm, phía Công an quận Cầu Giấy có yêu cầu gia đình cung cấp số tài khoản cho họ, bởi có một số cá nhân có tới cơ quan công an rồi mong muốn được ủng hộ cho gia đình", bà Hạnh nói và cho biết lý do là phía công an muốn tấm lòng của mọi người ủng hộ trực tiếp cho gia đình chứ không qua trung gian là họ.