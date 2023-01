Mẹ bé rơi xuống cọc bê tông: 'Con rất ngoan, học giỏi, 10 tuổi chỉ nặng 20kg'

Theo thông tin mới nhất về vụ giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp, đến chiều 2/1 lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang chạy đua với thời gian, tiếp tục tiến hành các công việc cần thiết để hi vọng cứu được nạn nhân.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ với Dân Trí, bé trai rơi trong tình trạng đường ống hẹp, việc cứu hộ cũng chưa có tiền lệ. Phía Quân khu 9 cũng đã đưa đến các thiết bị chuyên dụng để thăm dò độ sâu, các loại thiết bị cưa cắt các khối bê tông, sẵn sàng ứng phó để có các giải pháp sớm đưa được ống cọc lên. Sau đó sẽ tiếp tục thăm dò đường ống để cưa cắt, cứu hộ em bé.

Có mặt tại gia đình bé Hạo Nam chiều cùng ngày, những người thân trong gia đình em vẫn hi vọng và cầu mong điều kỳ diệu có thể xảy ra với em. Ngồi một góc trong căn nhà tuềnh toàng ru đứa con nhỏ đang ngủ, chị Linh (mẹ bé Hạo Nam) thất thần đẩy võng ru con.

Sau 2 ngày đêm ròng rã chờ đợi tin tức của con trai, người mẹ cho biết giờ chị cũng không biết nói gì, chỉ đợi vào phép màu.