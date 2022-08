Mẹ bầu bị ho gây nguy hiểm đến thai nhi thế nào? Những điều cần biết để đảm bảo sức khỏe thai kỳ!

Ho sẽ trở thành vấn đề lớn, gây ảnh hưởng tới sức khỏe cả mẹ và em bé trong bụng khi:

+ Ho dai dẳng khiến mẹ bầu bị mất ngủ, cơ thể suy nhược.

+ Cơn ho khan kéo dài khiến cho cơ thể người mẹ mệt mỏi, đau tức ngực, chán ăn.

+ Ho lâu ngày gây co thắt vùng bụng, ho mạnh kích thích tử cung co bóp dẫn đến nguy cơ động thai, dọa sảy thai , dọa sinh non.

+ Ho kèm triệu chứng của các bệnh lý hô hấp, mẹ bầu bị sốt cao, đau đầu, ù tai. Đó có thể là triệu chứng của bệnh viêm họng, để kéo dài có thể dẫn đến viêm phế quản hay viêm phổi, ảnh hưởng đến thai nhi.

3. Cách đối phó với tình trạng ho ở mẹ bầu

- Sử dụng các phương pháp chữa dân gian tại nhà để trị ho. Ví dụ như uống cốt chanh mật ong với 1 ít nước ấm, dùng tỏi chưng đường phèn, hoặc tổ yến chưng đường phèn,...

- Súc miệng nước muối, làm sạch hầu họng để tống vi khuẩn và các chất kích thích ra khỏi cơ thể.

- Uống nhiều nước, ăn đủ chất, ăn nhiều rau củ quả để tăng sức đề kháng.

- Giữ ấm cơ thể giúp phòng ngừa và chấm dứt tình trạng ho.

- Đến gặp bác sĩ trong trường hợp ho nghiêm trọng kéo dài kèm theo các biểu hiện như sốt, mệt mỏi, chán ăn, đau bụng, ra máu.