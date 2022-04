Mẹ bầu ăn dứa: Gây sảy thai hay dễ đẻ, đâu là sự thực?

Lời đồn mẹ bầu ăn dứa gây sảy thai

Nguyên nhân của lời đồn này là do trong dứa có chứa enzyme bromelain, có tác dụng gây co thắt tử cung dẫn đến sảy thai. Ngoài ra, chất này còn có thể phá vỡ các protein trong cơ thể, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Trong trường hợp bà bầu ăn nhiều dứa còn có thể khiến miệng bị đau rát.

Chất bromelain được tìm thấy ở trong lõi của quả dứa. Vì thế, nhiều người truyền tai nhau rằng ăn nhiều dứa, nhất là ăn cả phần lõi có thể khiến bà bầu bị sảy thai.



Nhiều người truyền tai nhau bà bầu ăn dứa có thể gây sảy thai

Thực tế, chất bromelain chỉ có tác dụng gây co thắt tử cung khi bôi trực tiếp vào tử cung. Việc ăn thực phẩm chứa chất này không ảnh hưởng quá nhiều đến vấn đề gây co thắt tử cung. Ngoài ra, có nhiều nghiên cứu trên động vật đã chỉ rằng, bromelain chỉ gây co thắt chứ không gây chuyển dạ hay đẩy nhanh quá trình chuyển dạ.

Ngoài ra, bromelain chỉ có trong lõi quả dứa. Nếu mẹ bầu không ăn phần lõi này thì không ảnh hưởng gì. Vì thế, việc mẹ bầu ăn dứa gây sảy thai chỉ là lời đồn, không có căn cứ khoa học nên mẹ không cần phải quá lo lắng vấn đề này. Nếu mẹ bầu thích ăn dứa thì vẫn ăn được bình thường, chỉ lưu ý không ăn quá nhiều là được.



Dứa cung cấp hàm lượng vitamin C dồi dào rất tốt cho sức khỏe

Ăn dứa có giúp mẹ dễ đẻ, kích thích chuyển dạ?

Câu trả lời là có. Ăn dứa có thể giúp mẹ sinh con dễ hơn, nhưng mẹ cần ăn với số lượng lớn. Trong dứa chứa enzyme phân giải protein, bromelain giúp làm mềm cổ tử cung và gây chuyển dạ. Do đó, ăn dứa có lợi vì nó giúp mở cổ tử cung và giảm bớt thời gian khi vượt cạn. Một lý do nữa mà mẹ nên ăn dứa khi sắp sinh là ăn nhiều dứa sẽ kích thích dạ dày, gây co thắt tử cung. Điều này sẽ giúp mẹ sinh con nhanh hơn.

Tuy nhiên, mẹ nên chọn ăn dứa tươi, không nên ăn dứa đóng hộp bởi quá trình đóng hộp sẽ phá hủy enzyme bromelain. Ngoài ra, khi dứa được cắt và để mở trong một thời gian dài cũng làm tiêu hao protein.