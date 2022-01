Mẹ bảo gửi 'mỗi thứ một tí', con trai choáng váng khi mở thùng đồ

Your browser does not support the video tag.

Video: Mỗi thứ một tí của mẹ!

Nhưng đến khi mở thùng đồ ra, những gì mà anh con trai nhận gồm: 2 cái chảo, 4 bịch tôm khô vừa, 2 bịch tôm khô nhỏ, 2 bịch khô cá lóc, 2 bịch khô cá cơm, 1 bịch khô cá hú, 2 bịch khô cá dứa, 1 mắm Thái, 2 bịch khô lù đù, 1 bịch khô cá lóc, 1 bịch ba khía, hũ mắm cá cơm, chai mắm nêm, 5 hũ kiệu, 2 hũ me, hũ cà na, ngũ vị hương.

Chưa hết, 1 bịch dưa mắm, 1 bịch bánh tráng, 4 bịch cơm cháy, đường thốt nốt, tiến vua, 1 bịch nước dừa, 1 bịch chuối dẻo, 1 bịch hạt dưa, 1 bịch mứt bí, 5 bịch kẹo hạt điều, 1 bịch kẹo đậu phộng, 2 bịch mứt mãng cầu, 1 bịch kẹo gạo lứt, 4 hũ muối ớt lớn, 9 hũ muối ớt nhỏ, 2 bịch lạp xưởng, 10 ống vani, màu hạt điều.

"Hết. Mỗi thứ 1 ít của mẹ tui", anh chàng nói.



Số thực phẩm "không phải dạng vừa đâu" của mẹ gửi.