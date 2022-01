MC Sơn Lâm VTV dương tính với Covid-19

Sự trùng hợp này khiến khán giả phải phong cho anh biệt danh "thánh dự đoán" của VTV24.

Dương Sơn Lâm là MC, biên tập viên quen thuộc với khán giả yêu thích chương trình Chuyển động 24h. Anh hiện đang công tác tại VTV24, Đài truyền hình Việt Nam.

Dương Sơn Lâm từng lọt Top 12 cuộc thi Người dẫn chương trình Truyền hình năm 2010, giải Nhất cuộc thi Sinh viên Thủ Đô tài năng – Thanh lịch 2010, giải Nhất cuộc thi Khiêu vũ Hot Step Ngoại thương năm 2009. Sơn Lâm từng là sinh viên của Đại học Bách Khoa Hà Nội, đi học tại Hàn Quốc về chuyên ngành Hóa học. Anh từ bỏ việc học tại Hàn Quốc để về thi tuyển làm MC cho VTV2, và sau đó là VTV6 và VTV24. Anh là MC cho chương trình Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018.

Hà Lan