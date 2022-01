MC Quỳnh Chi: Tôi vẫn còn những vết thương lòng

- Đâu là hình ảnh người phụ nữ mà từ trước đến nay chị muốn hướng tới?

Tôi muốn là một người phụ nữ có chỗ đứng trong xã hội, làm công việc có ý nghĩa được mọi người trân trọng, quý mến. Tôi muốn có một gia đình hạnh phúc của riêng mình.

- Chuyện tình cảm của chị hiện tại như thế nào?

Do bản thân tôi vẫn còn những vết thương lòng nên hiện giờ tôi chưa mở lòng với ai. Những trải nghiệm đã qua làm tôi không còn cảm thấy an toàn khi bước chân vào mối quan hệ nào nên bây giờ tôi chọn một mình. Tôi yêu nhiều và đã từng rất cố gắng để nghĩ rằng mình sẽ tìm được người tốt khác. Tôi nghĩ việc chưa tìm được một người phù hợp có thể một phần do mình thiếu may mắn, hoặc do bản thân chưa biết cách để đưa ra những lựa chọn đúng đắn.

- Chị chia sẻ rằng chị yêu nhiều, vậy chị rút ra gì sau những lần thất bại?

Tình yêu đến và đi là lẽ thường. Đừng để nó khiến bạn rơi tự do. Tự làm mình vui là cách để bạn luôn tự tin và thu hút người đối diện. Kiên nhẫn và bao dung.

- Một người đàn ông như thế nào có thể khiến chị mở lòng mình?

Một người có thể khiến cho tôi có cảm giác an toàn. Ở thời điểm tôi còn trẻ, cảm giác an toàn với tôi đơn giản lắm, đó là anh ấy yêu thương mình, chân thành và có một công việc ổn định. Còn ở tuổi của tôi bây giờ, sự an toàn còn phải kéo thêm nhiều thứ khác nữa.

Tôi có nỗi lo là người kia có thông cảm được cho cuộc sống của mình không khi mình ngày một lớn tuổi hơn, có thể mình sẽ không còn được như hồi trẻ nữa, không còn đủ sức để xông pha hay đi chơi, làm nhiều thứ. Liệu họ có thể nhẫn nại với mình không? Trong tôi tự nhiên có một rào cản khiến tôi khó bước vào một mối quan hệ.