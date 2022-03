MC Quyền Linh xả loạt ảnh 2 ái nữ Lọ Lem - Hạt Dẻ

Your browser does not support the video tag.

MC Quyền Linh xả ảnh Lọ Lem và Hạt Dẻ

Như thường lệ, dân tình đã được dịp trầm trồ trước nhan sắc không góc chết của Lọ Lem và Hạt Dẻ. Trong khi Lọ Lem xinh xắn kiểu dịu dàng chuẩn hoa hậu thì Hạt Dẻ lại trông nhí nhảnh, đáng yêu hơn.



Cả hai là minh chứng đúng nhất cho câu "xinh từ bé đến lớn"