MC nổi tiếng không chịu xin lỗi Công nương Kate

Trước đó, trong chương trình The Late Show With Stephen Colbert vào ngày 12/3, Colbert nói: “Vương quốc đang chấn động trước sự biến mất của Kate Middleton. Hiện tại, các thám tử trên mạng đoán rằng sự vắng mặt của Kate có thể liên quan đến việc chồng cô kiêm Quốc vương Anh tương lai William ngoại tình. Ôi không, trái tim tôi hướng về Kate tội nghiệp”.

Vài ngày sau, luật sư của Hanbury lên tiếng khẳng định tin đồn là sai sự thật, đồng thời cho biết đã gửi cho Colbert một thông báo pháp lý.

Colbert cũng bị công chúng chỉ trích dữ dội, yêu cầu xin lỗi vợ chồng xứ Wales sau khi Cung điện Kensington công bố video về chẩn đoán ung thư của Kate vào ngày 22/3.

Chịu chung số phận với Colbert là Andy Cohen, dẫn chương trình Watch What Happens Live with Andy Cohen. Cohen trước đó cho rằng người phụ nữ đi cùng William đến cửa hàng nông sản do trong bức ảnh The Sun đăng lên trang nhất không phải là Kate. Nam MC Mỹ còn lan truyền tin đồn William ngoại tình với lập luận anh là con trai của Vua Charles.

Kim Kardashian cũng bị yêu cầu xin lỗi và xóa bài đăng trên Instagram về Kate. Trong đó, nữ tỷ phú đùa “đang trên đường đi tìm Kate”. Ngoài ra, John Oliver, bạn của Colbert, nhận “gạch đá” vì nêu giả thiết Vương phi xứ Wales có thể đã chết.

Tú Oanh

Theo Daily Mail, Page Six