MC Nguyên Khang bày tỏ sự cảm thông cho Hiền Hồ: 'Nhân vô thập toàn'

Đáng chú ý, nhiều nghệ sĩ cũng gửi hoa chúc mừng giọng ca Gặp Nhưng Không Ở Lại. Điều này càng gây nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Cũng ngay trong đêm nhạc, MC Nguyên Khang gây chú ý với những chia sẻ của mình xung quanh việc quay trở lại này của Hiền Hồ. Sự có mặt của nam MC được đánh giá là sự ủng hộ lớn trong sự kiện đặc biệt của cô.

"Thật ra Khang là người dẫn chương trình The Voice năm Hiền Hồ thi. Và năm đó thì thật sự có nhiều kỷ niệm với Hiền Hồ, bởi vì đây là 1 trong những nhân tố đặc biệt. Đặc biệt không chỉ bởi giọng hát mà còn là tính cách, bạn này thật sự rất ít nói.

Trong hành trình âm nhạc, Khang thấy Hiền không nói nhiều về việc mình làm mà chứng tỏ qua những sản phẩm âm nhạc của mình. Chứng minh mình là một trong những ca sĩ trẻ bước ra từ The Voice năm đó có nhiều bản hit nhất đến hiện giờ", nam MC chia sẻ.