MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khuyên con 3 điều giảnn dị khi chọn ngành nghề, đọc xong sao thấy mâu thuẫn quá

Là mẹ đơn thân, không có chồng bên cạnh cùng nuôi con, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn mạnh mẽ để vừa làm mẹ vừa làm bố, nuôi dạy hai cô con gái Maili (sinh năm 1996) và Yenli (sinh năm 1999) trưởng thành tự lập, thành công và tử tế. Cả hai cô con gái của MC Kỳ Duyên đều sở hữu nhan sắc nổi bật và đặc biệt là cực kỳ giỏi giang, đều đi học đại học danh tiếng.



Tuy nhiên, nữ MC nổi tiếng từng nhận mình là một người mẹ tệ hại vì không giành thời gian cho con. Cô kể lại câu chuyện một người bạn chăm sóc con gái tận tình và chia sẻ: "Khi tôi thấy như vậy, tôi thấy mình là bà mẹ quá tệ hại. Tại vì cuối tuần tôi phải đi show và không có dịp để gần con trong mọi công việc của con. Những lúc như vậy, tôi nhờ bà đưa đi, hoặc nhờ bố mẹ có con trong trường học cùng. Tất nhiên lúc con tôi thật cần tôi, thì tôi cũng ráng bay về"... "Tôi cứ nghĩ, con tôi lớn đến nhường này, chưa gặp gì sai lầm là do tôi may mắn, do con nó tự giỏi. Thậm chí, tôi còn tự hỏi sao nó có thể giỏi được khi có một bà mẹ như tôi", MC Kỳ Duyên từng chia sẻ trên kênh youtube của mình.