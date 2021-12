MC Kỳ Duyên U60 vẫn vô cùng nóng bỏng

Trong một bài đăng gần đây trên trang cá nhân, MC Kỳ Duyên đã bày tỏ quan điểm sống ý nghĩa: "Thời gian là liều thuốc kỳ diệu nhất cho mọi vết thương lòng. Quan trọng là tôi không tuyệt vọng. Tôi vẫn đi từng bước chậm rãi đến vùng ánh sáng trước mặt. Tôi không đặt cho mình những kỳ vọng xa hoa, tiền tài, danh vọng… Tôi đã đối diện với quá nhiều mất mát để hiểu rằng cuộc đời rất ngắn ngủi và phù du. Và vì vậy tôi sẽ không thờ ơ với cuộc đời, tôi sẽ trân trọng từng giây phút hiếm quý. Tôi không muốn một ngày nào đó đối diện với cái chết mới chợt khám phá rằng mình chưa hề sống…".

MC Kỳ Duyên chia sẻ bí quyết trẻ lâu

Phương Linh

Ảnh: FBNV