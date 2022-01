MC Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia tuổi 22 giàu cỡ nào?

Sau khi chính thức trở thành MC của Đường lên đỉnh Olympia, Khánh Vy tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng và khán giả truyền hình. Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp, khả năng ngôn ngữ linh hoạt với lối dẫn dắt duyên dáng, Khánh Vy còn gây chú ý khi sở hữu khối tài sản đáng nể ở tuổi 22.

Khánh Vy trở thành người dẫn chương trình Olympia mùa thứ 22.

Từng gây chú ý bởi clip viral “nhại" lại 7 ngôn ngữ Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt, và nổi tiếng với biệt danh “hot girl 7 thứ tiếng", Khánh Vy còn gây ấn tượng khi tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao. Cô từng đại diện Việt Nam sang Nhật Bản phỏng vấn dàn sao Hollywood phimVệ binh dải ngân hà; tháp tùng các đầu bếp nước ngoài, trong đó có Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Thế giới tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Hội An 2017 (năm 2017),..

Khánh Vy phỏng vấn sao Hollywood.

Ở địa hạt truyền hình, cô từng là gương mặt quen thuộc của bản tin Thời sự Quốc tế ở VTC1, MC của 3 show VTV7 - Ielts on the go, Follow us, Crack em up,… Cô cũng là nữ vlogger, YouTuber có hơn 1,4 triệu người theo dõi.