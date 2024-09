Mc Hồng Nhung VOV Giao Thông - Bạn đồng hành trên mọi lộ trình

Mc Hồng Nhung - Sinh năm 1992, xuất thân là diễn viên múa, nhưng đến nay cô đã bén duyên với nghề dẫn chương trình gần 15 năm Để hiểu hơn về chuyện đời, chuyện nghề của nữ Mc trẻ xinh đẹp và duyên dáng, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhỏ, mời quý vị cùng theo dõi. PV: Lý do nào khiến bạn bén duyên với nghề Mc Mc Hồng Nhung: Trong một lần đi taxi lúc đó đã khá muộn, trên xe bác tài có bật tần số Fm91mhz. Vậy là suốt cả dọc đường đi mình được nghe biên tập viên của kênh VOV Giao Thông tâm sự, chia sẻ với các thính giả những câu chuyện về cuộc sống, tình yêu, mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có. Lúc đó mình nghĩ giá mà mình cũng được dẫn chương trình này để ai đang buồn mình có thể an ủi và tặng họ những bài hát hợp với tâm trạng. Và sau đó kênh có đợt tuyển mình đăng ký tham gia tới lần thứ 2 mới đỗ ( cười ).

Hồng Nhung là cái tên quen thuộc với khán thính giả của VOV Giao thông. PV: Bác tài Hồng Nhung được thính giả đặt biệt danh là " Nhung Lươn" bởi lối dẫn dí dỏm của mình. Bạn cảm thấy thế nào với cái tên này? Mc Hồng Nhung: Mình cảm ơn vì thính giả và các bác tài đã nghĩ giúp mình 1 cái tên độc lạ, không trùng với Mc hay biên tập viên nào cả và chỉ có duy nhất tại kênh VOV Giao Thông thôi. Dù đôi lúc cũng hơi bị "oan" vì nhiều người lần đầu nghe sẽ nghĩ rằng mình là người hay "dối gian". Nhưng mình yêu quý cái tên này vì nó đúng với định hướng của mình mỗi lần lên sóng sẽ mang lại những nụ cười, niềm vui cho khán thính giả, để lộ trình ùn tắc bớt mệt mỏi, và những hành trình xa ngắn lại. Vì lái xe mà mệt và buồn ngủ, uể oải thì nguy hiểm lắm. PV: Là Mc của các chương trình tương tác trực tiếp, mỗi ngày đều cập nhật nhiều thông tin lộ trình, va chạm, sự cố. Bạn có thấy áp lực không? Mc Hồng Nhung: Có chứ. Ban đầu mới bắt đầu dẫn mình thấy rất ngộp vì trước đây mình không thể nghĩ được rằng một ngày có nhiều vụ va chạm đến vậy, cho đến khi ngồi dẫn giờ cao điểm, nhận thông tin do lực lượng chức năng đưa về, quan sát camera, phóng viên đường phố và quý thính giả các bác tài gửi tin về. Có những đêm đi ngủ mình vẫn còn mơ thấy tắc đường và va chạm. PV: Được biết bạn " mai mối" rất mát tay. Đã có rất nhiều cặp đôi bén duyên rồi kết hôn qua các chương trình Hẹn hò radio, Đường Khuya. Mc Hồng Nhung: Vâng, mình dù độc thân nhưng đã lên chức "mẹ nuôi" từ rất lâu rồi. Nhiều cặp đôi tìm thấy nhau, kết hôn và sinh con đều gửi thư cảm ơn, thiệp mời. Sau đó mình vẫn thường quan tâm hỏi han, và rất nhiều bạn đã có những thiên thần nhỏ chào đời. Mỗi lần nhận được tin báo như vậy mình vui lắm, cười tủm tỉm cả ngày và cứ thế yêu công việc hiện tại hơn rất nhiều. PV: Giọng nói được rất nhiều người biết đến, nhưng bạn lại "giấu mặt". Có bao giờ bạn thấy chạnh lòng không? Mc Hồng Nhung: Mình vui vì thính giả nhớ tới mình là một " bác tài Hồng Nhung" luôn đồng hành trên mọi lộ trình, là " Nhung Lươn" dí dỏm hài hước, hay " bà mối" mát tay dù không biết trông gương mặt mình vuông tròn ra sao. Nên đối với riêng mình thôi đó đã là sự nỗ lực vượt qua chính mình rồi. PV: Điều gì của nghề phát thanh mà bạn yêu thích nhất? Mc Hồng Nhung: Vì được là chính mình. Các chương trình của VOV Giao Thông đều lên sóng trực tiếp và hoàn toàn không có kịch bản trước, mình cũng không được biết trước hôm nay sẽ gặp gỡ và trò chuyện với ai. Nên mình sẽ được cùng vui, cùng buồn với câu chuyện của những người bạn lên sóng.

Có lúc mình thấy chính mình ở trong đó, lại có khi thấy thế giới mở ra trước mắt rộng lớn hơn bởi những tâm sự chuyện đời, chuyện nghề chẳng của riêng ai. Nên mình yêu và muốn gắn bó với phát thanh để được cùng nhau chia sẻ và chữa lành bằng những âm thanh cuộc sống.

Mc Hồng Nhung luôn vui tươi và duyên dáng mỗi lần xuất hiện trước công chúng. PV: Có vẻ Hồng Nhung là người rất tình cảm và giàu cảm xúc. Vậy tại sao vẫn còn độc thân? Mc Hồng Nhung: Huấn luyện viên thì thường không ra sân - Mình vẫn hay nói vui với thính giả của VOV Giao Thông nếu có ai hỏi mình chuyện này. Nói vậy chứ đó cũng là kế tạm hoãn thôi, chứ nếu gặp được người phù hợp, hiểu - yêu - và thương chắc chắn mình sẽ nắm tay người đó thật hạnh phúc để các thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam không còn phải " nhắc nhở " mình mỗi ngày nữa. PV: Cảm ơn Hồng Nhung với những chia sẻ của mình!