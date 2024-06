MC Hoàng Linh “Chúng tôi là chiến sĩ” 10 năm mới có con với chồng, ái nữ 8 tháng có hàng lông mi “trời ban”

4. Khoai lang

Chứa rất nhiều Vitamin A, khoai lang cung cấp cho cơ thể các beta-carotene cần thiết để giữ cho lông mi của bé luôn dài và khỏe mạnh

5. Đậu lăng

Đậu lăng không chỉ có chứa rất nhiều protein, mà còn rất giàu biotin, sắt và kẽm. Sự kết hợp của các khoáng chất có trong đậu lăng sẽ giúp giữ cho lông mi của trẻ phát triển mạnh mẽ.

6. Cam

Vitamin C trong các loại quả như cam, quýt, bưởi, chanh đóng một vai trò rất lớn trong việc giúp máu lưu thông khỏe mạnh, hỗ trợ các mạch máu nhỏ, cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho lông mi trẻ. Sự thiếu hụt vitamin C có thể gây rụng mi, vì vậy mẹ nên bổ sung cho bé thật nhiều vitamin C.

Vai trò của lông mi

Bỏ qua tác dụng ai cũng biết về thẩm mỹ, giúp đôi mắt trông đẹp hơn, lông mi thực ra lại có tác dụng chính giúp bảo vệ đôi mắt trẻ. Khi gặp bất cứ vật lạ nào xâm nhập vào mắt, mắt bé sẽ ngay lập tức có phản xạ nhắm lại để lớp lông mi làm nhiệm vụ như lá chắn bảo vệ. Ngoài ra, lông mi còn giúp ngăn ngừa bụi, nước, mồ hôi bên ngoài đi vào giác mạc của trẻ.