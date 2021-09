MC Hoàng Dương Thời sự VTV: Có những bình luận xúc phạm rất khiếm nhã

- Tôi thấy anh rất tự hào về công việc của mình, dường như chưa khi nào anh lấn cấn vì mình đã chọn sai đường?

Đúng vậy! Khi trúng tuyển vào Ban Thời sự, tôi xác định đây là sự nghiệp mình cam kết cống hiến lâu dài chứ không phải một phép thử. Và càng làm, tôi càng đam mê. Mỗi lúc nhận được những lời khen từ đồng nghiệp và khán giả, định hướng từ những đàn anh, đàn chị đi trước, tôi lại thêm vững tin với nghề. Cho đến hiện tại, tôi thấy mình đã chọn được đúng nơi để cống hiến trọn vẹn thời thanh xuân và tuổi trung niên của mình. Đó là may mắn không phải ai cũng có được.

BTV Hoàng Dương muốn tập trung hơn vào vai trò phóng viên nông nghiệp.

- Dự định sắp tới của anh là gì vậy, có điều gì bất ngờ dành cho khán giả?

Ban Thời sự sắp có một chương trình mới mang tên Tiêu điểm kinh tế được phát sóng vào 21h30 thứ Bảy tuần cuối cùng của tháng trên VTV1. Tôi tham gia với vai trò sản xuất. Đây thực sự là thách thức rất lớn vì đòi hỏi sự sắc bén trong quan điểm, cũng như phải đào sâu phân tích nội dung chủ đề, cách thức tiếp cận nhân vật. Phải làm thế nào để có một cốt truyện sâu sắc, tìm ra những góc khuất từ chính bức xúc của người dân để đưa ra giải pháp cải thiện kịp thời. Cũng lâu rồi Ban Thời sự mới có một chương trình như vậy nên tôi rất háo hức chờ ngày phát sóng chính thức để xem phản ứng của khán giả.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn tập trung làm tốt vai trò phóng viên nông nghiệp. Tôi muốn đào sâu kiến thức ngành để trở thành một chuyên gia với những phóng sự sắc nét và tầm vóc.

Những khoảnh khắc ấn tượng trên sóng của BTV Hoàng Dương

Diệu Linh