MC Đan Lê khoe vòng bụng phẳng lì ở tuổi 38

MC Đan Lê tập thể dục cùng hai con trai.

Đan Lê sinh năm 1983, từng có thời gian làm MC thời tiết tại VTV. Cô đã tham gia một số phim truyền hình như Cầu vồng tình yêu, Người phán xử... Hiện tại ngoài công việc ở VTC, Đan Lê còn mở một trung tâm chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Cô cũng được ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp với đạo diễn Khải Anh. Cặp đôi kết hôn vào năm 2011 và đến nay đã có với nhau hai cậu con trai là Khải Minh, Khải Nguyên.

Đan Lê - Khải Anh.

MC Đan Lê tập thể dục tại nhà

Phương Linh

Ảnh: FBNV