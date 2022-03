MC Chris Rock vớ bẫm sau khi bị Will Smith đấm ở Oscar

Dù vé bán ra từ 24/2 nhưng doanh số không khả quan cho đến khi Chris Rock thành tâm điểm chú ý trên sân khấu lễ trao giải Oscar ngày 28/3 vừa qua. Lượng vé được ghi nhận tăng 50% so với trước.

Theo PEOPE, lượng vé bán ra cho tour hài của Chris Rock sắp tới trên website TickPick đã tăng vọt sau vụ việc anh bị Will Smith "tẩn". Dường như ai cũng muốn thấy Chris Rock sau sự kiện lịch sử tại Oscar. "Chúng tôi bán ra lượng vé bằng cả tháng trước cộng lại chỉ sau 1 đêm diễn ra vụ việc của Chris Rock", TickPick viết trên Twitter.

Theo kế hoạch, Chris Rock sẽ diễn tại nhà hát Wilbur ở Boston từ ngày 30/3 đến 1/4 trước khi tour diễn thế giới mang tên Ego Death của anh bắt đầu từ 2/4 tới.

Sau khi Will Smith hành hung MC lễ trao giải, Viện hàn lâm đã họp khẩn và cũng tiến hành điều tra xem đây có phải sự việc do hai nghệ sĩ dàn dựng không bởi nó không có trong kịch bản. Dù bị Will Smith đấm nhưng Chris Rock cho biết anh không khởi kiện nam diễn viên.

An Na