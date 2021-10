MC Anh Tuấn hạnh phúc đón sinh nhật bên vợ trẻ.

MC Anh Tuấn và bà xã kết hôn được 8 năm.

Bà xã MC Anh Tuấn mang 2 dòng màu Pháp - Việt, từng thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008. Dù Anh Tuấn lớn hơn vợ 14 tuổi nhưng cả hai vẫn rất xứng đôi. Sau 8 năm về chung một nhà, cặp đôi vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào như ngày đầu.

Hà Lan