Mbappe sút hỏng penalty, Real Madrid thua bẽ mặt Liverpool

Kylian Mbappe gây thất vọng khi đá hỏng một quả phạt đền, khiến Real Madrid phơi áo 0-2 trên sân Liverpool. Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC Đội hình ra sân Real Madrid - Ảnh: RMFC Courtois sớm phải bay người cản phá cú đá từ chân Diaz - Ảnh: Marca Tình huống ngã dập mặt của Mbappe - Ảnh: AS Nunez tiếp tục thử tài thủ môn Courtois ở cự ly gần - Ảnh: AS 45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: LFC Ngay đầu hiệp 2, Mac Allister mở tỷ số cho Liverpool với pha ra chân quyết đoán - Ảnh: LFC Phút 61, Real Madrid được hưởng phạt đền. Thế nhưng, Mbappe không thể khuất phục Kelleher - Ảnh: 433 Thủ môn của The Kop xuất sắc cứu bàn thua trông thấy - Ảnh: LFC Sau đó, đến lượt Salah bên kia chiến tuyến sút hỏng penalty Gakpo nhân đôi cách biệt với cú đánh đầu hiểm hóc - Ảnh: LFC Chiến thắng xứng đáng của Liverpool - Ảnh: 433