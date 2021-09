Mazda đang bán những mẫu xe nào tại thị trường Việt Nam?

Mazda CX-3 1.5L Deluxe: 639 triệu đồng

Mazda CX-3 1.5L Luxury: 679 triệu đồng

Mazda CX-3 1.5L Premium: 719 triệu đồng

Mazda CX-3

Mazda 6

Hiện tại, bảng giá niêm yết của Mazda 6 tháng 9/2021 đang dao động từ 819 triệu đồng cho bản thấp nhất Deluxe và 1,019 tỷ đồng cho các bản tiêu chuẩn, những bản màu mới sẽ cao hơn từ 4-8 triệu đồng.

Mazda 6

Trước đó, 16/6/2020, Mazda 6 2021 bản nâng cấp đã chính thức ra mắt tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm Luxury, Premium và Signature Premium cùng 2 tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L. Giá xe ô tô New Mazda 6 2021 cho 3 phiên bản cụ thể như sau:

New Mazda 6 2.0L Luxury: 889 triệu đồng

New Mazda 6 2.0L Premium: 949 triệu đồng

New Mazda 6 2.5L Signature Premium: 1.049 triệu đồng

Mazda 2

Ngày 6/3/2020, THACO chính thức giới thiệu hai mẫu xe New Mazda 2 và New Mazda 2 Sport trên toàn quốc. Tuy nhiên, Mazda 2 2021 chỉ là phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ. Theo đó, giá bán của Mazda 2 2021 dao động từ 479-619 triệu đồng.

Mazda 2 Sedan 1.5 AT: 479 triệu đồng

Mazda 2 Sedan 1.5 Deluxe: 509 triệu đồng

Mazda 2 Sedan 1.5 Luxury: 559 triệu đồng

Mazda 2 Sedan 1.5 Premium: 599 triệu đồng

Mazda 2 Sport 1.5 Deluxe: 519 triệu đồng

Mazda 2 Sport 1.5 Luxury: 574 triệu đồn

gMazda 2 Sport 1.5 Premium: 619 triệu đồng

Mazda 2

