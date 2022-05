Mazda CX-8 2022 cập bến thị trường Việt Nam: Giá từ 1,079 tỷ đồng, nâng cấp hệ thống an toàn

Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị da cao cấp Nappa, loại da tự nhiên. Ở phiên bản 7 chỗ, hàng ghế 2 rộng rãi, linh hoạt được tích hợp nhiều tiện nghi, phù hợp cho 2 hay 3 khách hàng sử dụng hoặc có thể gập 60:40 linh hoạt để mở rộng khoang hành lí khi cần thiết. Ngoài ra, với góc mở cửa xe lên đến 90 độ tại hàng ghế 2, New Mazda CX-8 được đánh giá cao khi mang đến sự thuận tiện khi ra, vào xe cho khách hàng ở hàng ghế 3 so với các mẫu xe cùng phân khúc.

Bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, DSC, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau… mẫu xe còn được trang bị Hệ thống an toàn chủ động và thông minh vượt trội i-Activsense.

i-Activsense là tập hợp các hệ thống an toàn tiên tiến, hiện đại nhất của Mazda. Bên cạnh các hệ thống hỗ trợ cảnh báo và nhắc nhở như: cảnh báo điểm mù BSM; cảnh báo chệch làn đường LDWS; cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA; New Mazda CX-8 cũng được Mazda tại Việt Nam trang bị các hệ thống hỗ trợ chủ động nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng, bao gồm:

Bảng giá ưu đãi các phiên bản New Mazda CX-8 áp dụng từ ngày 05/05/2022: