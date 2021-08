Mazda BT-50 2021 cập bến thị trường Việt Nam: thay đổi toàn diện, 4 phiên bản giá từ 659 triệu đồng

Xe trang bị màn hình đa thông tin 4.2 inch, cụm nút chuyển cầu và hỗ trợ xuống dốc, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cụm điều khiển trần xe tích hợp ngăn để kính mát, gương chiếu hậu chống chói tự động, gương trang điểm tích hợp đèn chiếu sáng; chìa khóa thông minh. Ngoài ra, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, màn hình cảm ứng 9 inch với độ phân giải HD kết nối Bluetooth, USB. Đây cũng là mẫu xe lần đầu tiên trang bị Apple Carplay không dây.

Tất cả 4 phiên bản All New Mazda BT-50 đều được trang bị động cơ diesel 1.9L tích hợp công nghệ tăng áp biến thiên cánh tiên tiến cho công suất tối đa 148 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm, cùng tùy chọn hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Đặc biệt, hộp số tự động 6 cấp với thuật toán điều khiển có khả năng "học" theo phong cách lái, từ đó giúp tối ưu sự điều khiển hộp số thích ứng theo chủ ý của người lái.

Màn hình giải trí Mazda BT-50 2021

Hệ thống khung gầm hoàn toàn mới của All New Mazda BT-50 và tăng tỷ lệ thép cường lực cao giúp độ cứng tăng thêm 20% so với mẫu xe tiền nhiệm.