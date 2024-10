Mazda bị khách hàng kiện tập thể vì một tính năng hay dùng vào mùa lạnh

MỸ - Một vụ kiện tập thể nhắm tới hãng Mazda cho rằng ghế sưởi trên các mẫu xe Mazda6 sản xuất năm 2018 có thể nóng đến mức nguy hiểm, gây bỏng cho người ngồi trong xe. Vụ kiện này được tập thể khách hàng đang sử dụng dòng xe Mazda6 đệ trình lên Toà án Tối cao bang California vào ngày 3/9 cáo buộc rằng, họ đã bị bỏng do ghế sưởi không hoạt động đúng cách. Thậm chí có người đã bị chấn thương nặng và để lại sẹo do sử dụng ghế sưởi bị lỗi trên chiếc xe Mazda của mình. Tính năng sưởi ghế trên mẫu Mazda6 được cho là quá nóng dẫn đến nhiều khách hàng bị bỏng. Ảnh: Carscoops Đơn kiện của các khách hàng đều khẳng định, hãng xe Mazda đã biết về vấn đề này trong nhiều năm nhưng cố tình "lờ đi" và không hề có cảnh báo nào tới người tiêu dùng về nguy cơ bị bỏng. "Mazda đã đặt hàng ngàn công dân California, bao gồm cả các nguyên đơn, vào tình thế nguy hiểm, trong khi vẫn cố tình bán các xe bị lỗi có nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng và có giá trị thấp hơn so với những gì được quảng cáo", đơn của một khách hàng tên là Kristine D. viết. Bên cạnh đó, Mazda còn bị buộc tội đã có hành vi "lừa dối khách hàng" khi tiếp tục quảng bá, tiếp thị tính năng sưởi ghế, dù biết rõ về lỗi liên quan đến an toàn này có thể gây hại cho người dùng. Nguyên đơn cho biết, cô sẽ không mua chiếc Mazda6 hoặc sẽ trả giá thấp hơn nếu biết về lỗi này. Các nguyên đơn đang yêu cầu một phiên xét xử có bồi thẩm đoàn và Mazda phải chịu trách nhiệm về nhiều tội danh, trong đó có việc cạnh tranh không lành mạnh theo Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp bang California. Những người đứng sau vụ kiện này cũng yêu cầu hãng xe Nhật Bản bồi thường thiệt hại, bao gồm thiệt hại do chấn thương nghiêm trọng dẫn tới tàn tật, suy giảm thể chất, đau đớn về tinh thần và tình trạng bệnh lý cũng như khiếm khuyết cơ thể. Ngoài ra, khách hàng cũng buộc Mazda bồi thường về những thiệt hại khác như “mất khả năng tận hưởng cuộc sống trong quá khứ và tương lai" liên quan đến lỗi này. Mazda6 là mẫu sedan cỡ D có doanh số không mấy khả quan tại Mỹ và đã bị "khai tử" tại Mỹ từ năm 2021. Ảnh: Carscoops Mẫu sedan cỡ DMazda6 chính thức ra mắt công chúng quốc tế vào năm 2002. Dù được đánh giá là một sản phẩm tốt, tuy nhiên tại thị trường Bắc Mỹ, mẫu xe của thương hiệu Nhật Bản lại có doanh số khá bết bát và không cạnh tranh nổi với các đối thủ đồng hương Nhật Bản khác như Toyota Camry hay Honda Accord. Điều này dẫn đến việc Mazda6 bị "khai tử" tại Mỹ vào tháng 5/2021. Tại Việt Nam, Mazda6 thế hệ hiện tại đang được Thaco-Mazda lắp ráp trong nước từ năm 2013 và đã trải qua nhiều lần nâng cấp. Mazda6 vẫn được khá nhiều khách hàng Việt lựa chọn và đang có doanh số xếp thứ hai ở phân khúc sedan cỡ D sau Toyota Camry. Hiện, mẫu xe này chỉ có 3 phiên bản là 2.0L Luxury, 2.0L Premium, 2.5 Signature, với giá dao động từ 769-899 triệu đồng, khá "mềm" so với nhiều đối thủ trong phân khúc. Theo Carscoops