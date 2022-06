Máy sấy quần áo có sinh vật lạ chui vào, khổ chủ than trời vì mùi hôi mãi không hết

Sử dụng than



Một người dùng tên H.D.Chu cũng chia sẻ: “Dùng than khô hoặc than hoạt tính để vào đó nhé. Nếu được thì than khô mới đốt là giúp khử mùi tốt nhất.”

Cho than khô mới đốt xong là một phương pháp được người dùng khuyên gia chủ nên thực hiện trong trường hợp này. Tuy nhiên, mùi của than đôi khi sẽ lại có những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe con người. Chính vì vậy, bạn có thể tham khảo nguyên liệu than hoạt tính để đảm bảo an toàn hơn.

Than hoạt tính là một loại than đã được xử lý ở nhiệt độ cao và thường có màu đen, xốp, nhẹ hơn so với than thông thường. Với kết cấu có nhiều lỗ nhỏ, vết nứt nên than hoạt tính sẽ có thể hấp thụ dễ dàng các bụi bẩn, tạp chất, chất ô nhiễm trong nước, không khí.



Than hoạt tính có tác dụng khử mùi hiệu quả, an toàn với sức khỏe người dùng. (Ảnh minh họa)

Bạn có thể mua các loại than hoạt tính nguyên bản để tự nghiền, hoặc các loại nghiền sẵn, để trong một túi zip kín và đặt bên trong lồng máy sấy vài giờ.

Kết quả khử mùi của nguyên liệu này sẽ khiến bạn bất ngờ. Bên cạnh khử mùi máy sấy quần áo, bạn cũng có thể sử dụng than hoạt tính với máy giặt hay tủ lạnh… và hiệu quả có thể kéo dài lên tới 1 tháng.

Nếu đã thử các phương pháp tự vệ sinh trên mà vẫn không thể giải quyết triệt để trình trạng mùi hôi khó chịu bên trong máy sấy nhà bạn, tốt hơn hết hãy gọi những đơn vị bảo dưỡng, vệ sinh đồ điện gia dụng chuyên nghiệp. Không nên tiếp tục sử dụng vì mùi hôi của máy sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt cũng như sức khỏe của người dùng.

Theo Trí Thức Trẻ