Máy nhắn tin - Uy tín của công nghệ cổ điển giữa thời đại kỹ thuật số

Máy nhắn tin là công cụ liên lạc di động cầm tay nhỏ gọn đầu tiên xuất hiện trên thị trường đại chúng và mặc dù điện thoại thông minh đã "đẩy" thiết bị này ra khỏi thị trường, nhưng nhiều người vẫn sử dụng công nghệ đáng tin cậy này cho đến ngày nay. Một máy nhắn tin xuất hiện trong đám đông ủng hộ Hezbollah tại Liban. Ảnh: Jerusalem Post Thiết bị này đã một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trong ngày 17/9, khi hàng trăm máy nhắn tin của các thành viên lực lượng Hezbollah ở Liban đồng loạt phát nổ mà lực lượng này cáo buộc do Israel gây ra. Máy nhắn tin, hay còn gọi là pager, là những thiết bị nhỏ gọn cho phép người dùng nhận tin nhắn và cảnh báo âm thanh. Chúng hoạt động trên tần số riêng biệt và do đó, được coi là đáng tin cậy hơn vì có thể vượt qua các mạng điện thoại di động - vốn có thể gặp gián đoạn, sự cố kết nối hoặc bị nghe lén. Đây là một trong những lý do Hezbollah sử dụng máy nhắn tin, đặc biệt sau cuộc tấn công của Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 7/10/2023 dẫn đến cuộc xung đột tại Dải Gaza hiện nay. Nhóm vũ trang này yêu cầu các thành viên ngừng sử dụng điện thoại di động để đảm bảo bảo mật thông tin. Máy nhắn tin từng là công cụ liên lạc phổ biến ở phương Tây trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Theo dữ liệu của nhà sản xuất máy nhắn tin Spok (Mỹ), có 61 triệu máy nhắn tin lưu hành trên toàn cầu vào năm 1994. Mặc dù điện thoại thông minh sau đó đã chiếm ưu thế trên thị trường đại chúng, máy nhắn tin vẫn được sử dụng trong một số lĩnh vực nhất định, đặc biệt là trong các bệnh viện tại Mỹ. Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y học Bệnh viện năm 2017 cho thấy gần 80% bác sĩ được khảo sát cho biết họ vẫn sử dụng máy nhắn tin và 50% số tin nhắn này liên quan đến công tác chăm sóc bệnh nhân. Máy nhắn tin cũng được sử dụng trong một số hoạt động trái phép, như buôn ma túy. Nhà sản xuất máy nhắn tin Spok cho biết: “Tín hiệu của máy nhắn tin có thể xuyên qua thép và kim loại, trong khi tín hiệu của điện thoại thông minh có thể bị chặn”. Còn nhà sản xuất Discover Systems thì khẳng định hệ thống máy nhắn tin “đại diện cho phương tiện liên lạc đáng tin cậy hơn, đặc biệt trong trường hợp mất mạng Wi-Fi hoặc mạng điện thoại”. Theo Spok, máy nhắn tin đầu tiên được cấp bằng sáng chế tại Mỹ vào năm 1949 nhờ nhà phát minh Alfred Gross - một người tiên phong trong lĩnh vực sáng chế thiết bị liên lạc không dây. Sau đó, máy nhắn tin được đưa vào sử dụng tại một bệnh viện ở New York. Thuật ngữ “pager” được công ty Motorola đăng ký vào năm 1959. Máy nhắn tin đầu tiên của Motorola hiệu "Pageboy 1" ra đời năm 1964, cho phép gửi cảnh báo âm thanh qua điện thoại trước khi công nghệ này được hoàn thiện và cho phép gửi tin nhắn văn bản từ những năm 1980. Máy nhắn tin có thể không còn phổ biến như trước đây, nhưng sự xuất hiện của thiết bị này trong vụ việc vừa qua cho thấy rằng đôi khi, công nghệ cũ vẫn có thể giữ vai trò quan trọng trong một thế giới đầy biến động.