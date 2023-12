Mây mù liên tục 'bủa vây' sân bay Nội Bài

Hơn 1 tuần gần đây, trời Hà Nội luôn trong tình trạng mù mịt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt, sáng 7/12 vừa qua, khu vực sân bay Nội Bàixuất hiện sương mù, mây thấp kéo dài nhiều giờ, làm nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng.

Tin từ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho hay, do ảnh hưởng của mây mù, tầm nhìn hạn chế, nên 11 chuyến bay phải bay vòng chờ, sau đó chuyển hướng hạ cánh sân bay dự bị. Bên cạnh đó, nhiều chuyến bay khác không thể cất cánh do không đủ tiêu chuẩn an toàn.