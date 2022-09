May mắn nhận AirPods Pro 2, Apple Watch Ultra trước cả thế giới

Những khách hàng được nhận AirPods Pro 2 và Apple Watch Ultra mới nhất đã chia sẻ hình ảnh và video “đập hộp” sản phẩm. Theo lịch, Apple chính thức mở bán hai thiết bị này từ ngày 23/9 tại một số thị trường. Hàng triệu máy cũng đang trên đường giao cho khách hàng đã đặt trước qua mạng.





(Ảnh: playalisticadillac)









Người dùng diễn đàn Reddit playalisticadillac là một trong các khách hàng may mắn như vậy. playalisticadillac được nhà mạng AT&T giao Apple Watch Ultra sớm 2 ngày so với ngày lên kệ. Hình ảnh đăng tải so sánh Apple Watch Ultra với Apple Watch 45mm thế hệ trước. Trả lời các câu hỏi trên Reddit, playalisticadillac cho biết, đồng hồ không quá to với những người cổ tay nhỏ và rất phù hợp với dây đeo Milanese Loop.