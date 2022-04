Máy hút dịch chanh dây của học trò Đắk Lắk được chọn thi quốc tế

Đào Huỳnh Duy An (lớp 12A5) và Vi Thị Thu Hà (lớp 11A1), Trường THCS & THPT Đông Du (Đắk Lắk)

Đào Huỳnh Duy An (lớp 12A5) và Vi Thị Thu Hà (lớp 11A1), Trường THCS & THPT Đông Du (Đắk Lắk) “thai nghén” ý tưởng sản xuất một loại máy móc để nâng cao hiệu suất lao động cho người dân trồng chanh dây tại quê hương mình từ khoảng 6 tháng trước khi quyết định bắt tay vào thực hiện.

“Do đó, trong đầu em nảy ra ý tưởng phải làm sao để mọi người đỡ vất vả” - Thu Hà chia sẻ.

Cùng nhóm dự án với Hà, Duy An cho biết: “Cách làm thủ công của người dân địa phương hiện nay thì gây tốn kém về chi phí thuê nhân công. Còn nếu sử dụng máy ép dập và quay li tâm thì chanh dây thu được sẽ bị dính tạp chất ở vỏ khiến cho thành phẩm bị chát. Ngoài ra, chi phí mua sắm, vận hành và bảo trì máy móc cũng là một điều đáng lo ngại”. Do đó, Duy An và Thu Hà quyết định tìm hướng đi để giải phóng sức lao động cũng như tiết kiệm chi phí vận hành nhất có thể.

Máy hút dịch chanh dây bán tự động hoạt động dựa vào lưỡi dao sắc để cắt và hút dịch bằng ống dẫn. Đồng thời, máy vận hành dựa trên việc liên kết và điều khiển bằng chương trình được lập trình sẵn nên sẽ tối ưu được thời gian làm việc và chi phí bảo trì. Chương trình điều khiển này do chính Thu Hà lập trình với sự hướng dẫn của cô giáo.