Máy bay Vietnam Airlines từ Đức về nước phải hạ cánh khẩn cấp xuống Azerbaijan

Vietnam Airlines đã nhanh chóng liên hệ và phối hợp chặt chẽ với bộ phận dịch vụ mặt đất của sân bay Baku Heyda Aliyev để hỗ trợ hành khách làm thủ tục nhập cảnh, xin visa và chuyển hành khách đi cấp cứu kịp thời.



Sau đó, chuyến bay VN30 đã tiếp tục cất cánh từ sân bay Baku Heyda Aliyev đi TP.HCM lúc 3h38 ngày 7/10 (giờ Việt Nam).



Vì lý do hạ cánh khẩn cấp để cấp cứu hành khách nên chuyến bay dự kiến hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 11h45, chậm 3 tiếng 50 phút so với kế hoạch.



Đây không phải là lần đầu tiên Vietnam Airlines quyết định thay đổi kế hoạch khai thác chuyến bay vì lý do sức khỏe của hành khách. Trước đó, hãng cũng đã tiến hành hoãn chuyến bay hoặc hạ cánh khẩn cấp nhiều lần đối với các trường hợp hành khách gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ, cần sự trợ giúp kịp thời.