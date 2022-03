Máy bay Trung Quốc gặp nạn: Phi công bất tỉnh khi rơi thẳng đứng

Như đài CCTV đưa tin, máy bay số hiệu MU5735 của hãng China Eastern chở 132 người đã rơi ở khu vực phía tây nam Trung Quốc. Chuyến bay này khởi hành từ Côn Minh đi Quảng Châu lúc 13h11 (giờ địa phương) ngày 21/3.



Hình ảnh đám cháy ở sườn đồi nơi máy báy MU5735 rơi xuống hôm 21/3. Ảnh: South China Morning Post.

Dựa theo dữ liệu từ nhà cung cấp thông tin VariFlight cho thấy sau khi chuyến bay MU5735 cất cánh từ sân bay Côn Minh, đã bay ở độ cao khoảng 8.869 m.

Lúc 14h19 phút ngày 21/3, máy bay đột ngột giảm độ cao bay, đồng thời tốc độ bay cũng bắt đầu giảm từ khoảng 845 km/h. Lúc 14h21 phút, chuyến bay MU5735 bị mất tín hiệu radar ADS-B cũng mất liên lạc với mặt đất.

Trên diễn đàn Reddit, nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi ngờ có sự tác động của con người dẫn đến việc chiếc máy bay lao nhanh rồi rơi như mất lái.