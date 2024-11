Tối 24/11, chính quyền huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) cùng các xã và thị trấn Bắc Trà My, đã sơ tán khẩn cấp 138 hộ dân với 523 nhân khẩu, để phòng sạt lở đất do mưa lớn.