Máy bay không người lái Iran có thể đóng vai trò đáng kể ở Ukraine

Lính Ukraine kiểm tra các bộ phận được cho là của máy bay không người lái Kamikaze tại hiện trường một vụ tấn công

Ukraine nói rằng Nga sử dụng các máy bay không người lái Shahed-136 Kamikaze do Iran sản xuất để tấn công các thành phố của Ukraine trong những tuần gần đây.



Binh lính Ukraine nói rằng tiếng ồn đặc trưng của động cơ máy bay này khiến nó được mệnh danh là “xe gắn máy”.



“Các máy bay không người lái Kamikaze và tên lửa của đối phương đang tấn công trên toàn Ukraine”, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky viết trên Telegram. Ukraine cáo buộc Nga thực hiện hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Iran Shahed-136 trong những tuần gần đây. Iran phủ nhận chuyện cung cấp máy bay không người lái cho Nga, còn Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận

Được sản xuất bởi Công ty Công nghiệp chế tạo máy bay Iran, dòng máy bay Shahed-136 bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2021.



Với tầm xa gần 2.500km và có thể mang đầu đạn nặng 35kg, dòng máy bay này được thiết kế để bay lượn trên đầu trước khi tấn công mục tiêu.



Được chế tạo từ các bộ phận có bán trên thị trường, như linh kiện điện thoại di động và động cơ máy bay thu nhỏ, việc chế tạo máy bay không người lái Shahed-136 khá dễ dàng, tốn ít chi phí và có thể tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây.



Cáo buộc của Ukraine về việc Nga sử dụng máy bay không người lái Iran được đưa ra khi phương Tây đánh giá rằng Nga đang cạn vũ khí chính xác. Tuần trước, giám đốc tình báo Anh GCHQ nói trong chương trình Today của BBC: “Chúng tôi tin rằng Nga đang thiếu vũ khí”.



Mỗi chiếc Shahed-136 tốn gần 18.000 bảng (gần 500 triệu đồng), rẻ hơn rất nhiều so với các loại tên lửa truyền thống của Nga. Ví dụ, mỗi tên lửa Tochka-U tốn khoảng 270.000 bảng (gần 7,4 tỷ đồng), còn tên lửa hành trình x-101 tốn 11,6 triệu bảng (320 tỷ đồng).



Tốc độ tương đối chậm của Shahed-136 – khoảng 160km/h, khiến chúng trở thành mục tiêu khá dễ dàng đối với vũ khí cỡ nhỏ của Ukraine. Binh lính ở Kharkiv nói với báo Anh The Telegraph rằng dòng máy bay này bay chậm và dễ nhìn, nên có thể bắn bằng vũ khí cỡ nhỏ, và họ đã bắn rơi ít nhất 1 chiếc bằng súng máy bình thường.



Tuy nhiên, những máy bay không người lái dùng một lần thường được huy động cả đàn để áp đảo hệ thống phòng không. Dòng máy bay này được phóng từ bệ phóng cùng lúc 5 chiếc, trước khi chuyển sang chạy bằng động cơ xăng. Vì thế, máy bay này vẫn có thể trở thành mối đe doạ đáng kể, các chỉ huy Ukraine cho biết.



Tehran đã bác bỏ cáo buộc cung cấp cho Nga máy bay không người lái Shahed-136 “để sử dụng ở Ukraine”. Giới chức an ninh Mỹ nói với báo Washington Post rằng các cố vấn kỹ thuật của Iran đã thăm những vùng đất của Ukraine do Nga kiểm soát để huấn luyện cách sử dụng loại máy bay này.



Giới chức phương Tây tin rằng Iran định gửi thêm máy bay không người lái tấn công cho Nga, đồng thời sẽ cung cấp cho Mátxcơva tên lửa tấn công mặt đất do Iran sản xuất.



Vai trò của máy bay Kamikaze trong cuộc xung đột ở Ukraine khiến các đồng minh của Ukraine ở châu Âu lo ngại. Ngày 17/10, các ngoại trưởng EU họp để bàn việc thắt chặt trừng phạt Tehran.



“Các máy bay kamikaze mà chúng ta thấy ở Ukraine hiện nay rõ ràng là hành động leo thang”, Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg nói tại cuộc họp.



Ngoại trưởng Lithuania cho rằng điều này đang khiến Iran trở thành “đồng loã”.