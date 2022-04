Máy bay gãy đôi khi hạ cánh khẩn cấp ở Costa Rica

Hôm 7/4, sân bay quốc tế ở San Joe, Costa Rica đã phải đóng cửa tạm thời sau khi một chiếc máy bay gặp sự cố.

Theo AFP, máy bay Boeing 757-200 do hãng vận chuyển hàng hóa DHL vận hành bay từ sân bay quốc tế Juan Santamaria ở ngoại ô thành phố San Joe, Costa Rica đến Guatemala trưa 7/4 (đêm 7/4 giờ Hà Nội) phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp chỉ khoảng 25 phút sau khi cất cánh do trục trặc kỹ thuật.