Mẫu xe sang trọng bậc nhất Mercedes và Maybach có thể không an toàn như bạn tưởng

Nhắc đến Mercedes-Benz là nhắc đến sự sang trọng và chất lượng vượt trội. Nhà sản xuất ô tô Đức đã dành nhiều thời gian để chứng minh rằng mình có thể tạo ra những chiếc ô tô sang trọng và an toàn. Tuy nhiên, hiện tại, hãng xe Đức lại phát hiện ra vấn đề với Mercedes-Benz S-Class S500 và S580, cũng như Mercedes-Maybach S580. Vấn đề liên quan đến túi khí khiến nhiều nhà sản xuất này đau đầu vào cuối năm 2021.

Volkswagen, Volvo, Audi và General Motors đều đã phải ra thông báo thu hồi do các vấn đề liên quan đến túi khí trong năm qua do Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) điều tra.