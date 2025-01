Mẫu túi xách xu hướng năm 2000 được yêu thích trở lại

Túi xách hobo là món phụ kiện thịnh hành những năm 2000. Giờ đây, item này có màn quay trở lại, được giới mộ điệu yêu thích, lăng xê khắp nơi. Phong cách hobo-chic từng được những biểu tượng thời trang Sienna Miller, Paris Hilton ưa chuộng, nay đã có màn quay trở lại mạnh mẽ. Mẫu túi hobo không chỉ là một món đồ phụ kiện, mà còn là cách thể hiện vẻ ngoài phóng khoáng, tự do và đầy quyến rũ, phù hợp với mọi hoàn cảnh từ đi làm, đi dạo phố hay du lịch. Chiếc túi hobo chinh phục giới mộ điệu nhờ kiểu dáng mềm mại và kiểu dáng rộng rãi, chứa được nhiều món đồ. Nhờ thiết kế lưỡi liềm đặc trưng và dây đeo vai đơn có thể điều chỉnh mà mẫu túi có thể phù hợp với nhiều phong cách. Được làm từ các chất liệu mềm mại như da hoặc vải lanh, túi hobo mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, thoải mái nhưng không kém phần thời trang. Tên gọi “hobo” xuất phát từ hình dáng đặc trưng của túi, thường hơi rũ xuống khi đeo lên vai, gợi liên tưởng đến những chiếc túi mà người hành khất (hobo) trong văn hóa phương Tây thường sử dụng. Với thiết kế cong mềm mại, chất liệu linh hoạt và rộng rãi, túi hobo trở thành biểu tượng của phong cách bohemian tự do, tinh tế. Khi diện bộ suit tối màu đi làm, bạn có thể phối kèm chiếc túi hobo có sắc màu tương đồng, vừa có thể mang theo những vật dụng cần thiết vừa tô điểm cho phong cách thêm phần thanh lịch, sang trọng. Bản phối quần ống rộng, áo hoodie và áo khoác da khi được bổ sung phụ kiện túi hobo giúp chị em có được vẻ ngoài cá tính, năng động, phù hợp cho buổi dạo phố, dã ngoại. Túi hobo đồng màu với trang phục sẽ tạo sự hài hòa cho cả set đồ. Để thêm phần cá tính, bạn có thể kết hợp cùng mắt kính, đồng hồ, giày gót thấp hoặc sneakers là lựa chọn hoàn hảo giúp chị em di chuyển thoải mái mà vẫn giữ được vẻ ngoài sành mốt. Những chiếc túi hobo có kiểu dáng mới lạ trở thành xu hướng được nhiều tín đồ săn đón. Thiết kế phá cách như túi xách đính đá, tua rua hay túi dạng lưới, đan móc giúp mang lại phong cách trẻ trung, năng động cho phái đẹp. Nên chọn những chiếc túi xách màu trung tính như đen, nâu hoặc be để tạo sự trang nhã và phù hợp với chốn công sở. Để set đồ thêm phần chỉn chu, bạn có thể kết hợp cùng một đôi giày cao gót thanh mảnh hoặc giày búp bê hợp tông màu. Thu Vân