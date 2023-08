Mẫu túi 'hớp hồn' Jisoo cùng sao nữ châu Á thời gian gần đây

It bag 2023 gọi tên Dior Toujours - một thiết kế được phát triển bởi nữ NTK Maria Grazia Chiuri. Lần đầu ra mắt giới mộ điệu trong show trình diễn BST Spring Summer 2023, Dior Toujours nhanh chóng trở thành item được yêu thích trong tủ đồ của các quý cô hàng hiệu. Mẫu túi với thiết kế chần bông sang trọng này được các tạp chí thời trang danh tiếng nhận định như một "cú hit" tiếp theo của Giám đốc sáng tạo Maria Graza Chiuri tại nhà mốt di sản nước Pháp.

Với cấu tạo thiết kế mềm mại và tay cầm có thể điều chỉnh, mẫu túi này có tính ứng dụng tương đối cao tuỳ vào mục đích sử dụng. Sự xuất hiện của những chiếc charms "DIOR" xinh xắn gợi nhắc tới bùa may mắn của nhà sáng lập khiến mẫu túi này càng trở nên hấp dẫn và kinh điển hơn đối với nhiều người.

Đặc biệt, túi Dior Toujours có một chi tiết khéo léo lấy cảm hứng từ chữ ký "CD" mang tính biểu tượng. Yếu tố thiết kế thông minh này cho phép hình dạng của túi được tùy chỉnh và sửa đổi theo sở thích cá nhân. Những lý do dẫn trên đã khiến mẫu túi này trở thành It bag được giới mộ điệu say mê thời gian gần đây, trong đó không thể không nhắc tới những sao nữ và fashionista châu Á như: Jisoo, Kim Yuna, Tu Tontawan, Irene Kim,...

Đại sứ toàn cầu của Dior - Kim Jisoo đem tới một bản phối nữ tính và hiện đại với chiếc túi Dior Toujours

Kim Yuna

"Nữ hoàng sân băng" Kim Yuna lại chọn phối chiếc túi chần bông này với một outfit có phần năng động, casual và thoải mái