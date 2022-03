Mâu thuẫn trên bàn nhậu, một thanh niên bị thiệt mạng

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam 2 nghi can để điều tra về hành vi giết người.



Hai nghi can bị tạm giữ là Thái Trung Lĩnh (18 tuổi) và Trương Nhật Linh (20 tuổi), cùng ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 9/3, Thảo tổ chức nhậu tại nhà ông nội tại ấp Hoàng Lân (xã Tân Hưng Đông), để tiếp một số người bạn.





Lúc này, S. (24 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước) và T. (cùng ngụ huyện Cái Nước) đến nhậu trước. Sau đó, một nhóm bạn khác của Thảo trong đó có Bảy, Linh, Lĩnh, Vũ và Bảo đến sau chủ động vào nhậu cùng (quen với Thảo qua điện thoại, không quen S. và T.).



Trong lúc nhậu, S. mở nhạc lớn để nghe nên giữa 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau.