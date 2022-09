Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên dùng roi điện tấn công em gái của người yêu

Sáng 18/8, Quý nhờ bạn chở đến nhà cha mẹ L. (tại xã Tiên Châu) nhưng chỉ gặp được H.T.K.C. (em gái của L.). Tại đây, Quý đe dọa, dùng roi điện dí vào người C. và bấm công tắc nhiều lần khiến C. bị giật điện. Ngoài ra, đối tượng còn ép C. gọi điện thoại nói L. về nhà nhưng L. không đồng ý.

Sau đó, Quý tiếp tục dùng roi điện uy hiếp và yêu cầu C. đưa mình đến chỗ L. đang ở. Khi đến nhà dì của L. ở huyện Hiệp Đức, Quý chạy vào nhà kéo tay L. lôi ra trước sân.