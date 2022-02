Mâu thuẫn khi uống rượu, dùng dao lam rạch chân bạn nhậu đến tử vong

Ngày 6/2, cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Của (SN 1990, quê huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi dùng hung khí gây thương tích dẫn đến chết người.



Hiện trường nơi Của và nạn nhân ngồi uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn. Ảnh: Công an Vũng Tàu

Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày mùng 2 Tết (tức 2/2), Nguyễn Văn Của uống rượu với anh Nguyễn Trung H. (SN 1984, trú TP Vũng Tàu) cùng 2 người khác tại trước địa chỉ số 1 đường Võ Thị Sáu, phường 2, TP Vũng Tàu.



Đến 20h cùng ngày, giữa Của và anh H. xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhưng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, ít phút sau khi anh H. đang ngồi đưa hai chân về phía Của thì bị Của dùng lưỡi dao lam rạch vào mu bàn chân phải, gây thương tích chảy máu nhiều.



Thấy anh H. bị chảy máu nên Của dùng tay che vết thương rồi cùng 2 người khác lấy bông gòn để băng bó, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu nhưng lúc này anh H. đã ngưng thở.



Biết anh H. đã chết, Của rời khỏi bệnh viện đi ra bến xe Vũng Tàu để bỏ trốn về quê An Giang.



Nhận được tin báo, cơ quan Công an TP Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy bắt hung thủ gây án.



Đến chiều 3/2, Nguyễn Văn Của bị phát hiện và bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.



Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.