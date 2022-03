Mâu thuẫn, chồng dùng đá phong thủy đập vào đầu vợ gây tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Vào khoảng 8h30 sáng nay (6/3), giữa Thăng và vợ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn tại nhà. Trong lúc lời qua tiếng lại, Thăng bực tức dùng cục đá phong thủy đập liên tiếp vào đầu và mặt bà T., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.



Sau khi gây ra vụ việc, Thăng đã đến công an phường Nguyễn An Ninh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.



Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, bước đầu cơ quan công an xác định bà T. bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.