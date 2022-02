Mâu thuẫn âm ỉ và hệ lụy những vụ xả súng kinh hoàng

Tuấn "khỉ" dùng súng AK bắn chết 5 người ở Củ Chi

Khoảng 13h ngày 29/1/2020, Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, trú Củ Chi, TP.HCM) thua sạch tiền tại sới bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) nên gọi điện cho Lê Quốc Minh (em họ) về nhà mẹ lấy 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, do nảy sinh mâu thuẫn với những người khác tại sới bạc nên Tuấn bỏ về nhà lấy 1 khẩu súng AK báng xếp và một túi đạn. Một lúc sau, Tuấn quay lại sới bạc, xả súng những người đang tham gia đánh bạc làm 4 người chết, 2 người bị thương. Gây án xong, Tuấn cướp hơn 802 triệu đồng, 1 chiếc xe tại sới bạc rồi rời khỏi hiện trường.

Chân dung Tuấn "khỉ"

Trên đường tẩu thoát, Tuấn tiếp tục dùng súng AK bắn chết 1 người và bắn 1 người khác bị thương.

Đến tối 13/2, khi công an xác định Tuấn trốn trong một căn nhà thuộc ấp Tân Hòa (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM), hàng trăm chiến sĩ công an đã bao vây khu vực này để bắt. Đến khoảng 20h cùng ngày, Tuấn “khỉ” bị lực lượng công an tiêu diệt.

Cầm súng AK bắn thương vong 7 người ở Lạng Sơn

Khoảng 21h ngày 13/1/2020, Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú xã Phú Xá, huyện Cao Lộc) mang theo súng AK tới nhà anh Phạm Văn Túy (45 tuổi) và vợ là Hoàng Thị Hoài (37 tuổi) ở khu vực ngã ba Pò Hà (thôn Thâm Mò, xã Phú Xá), bắn 4 phát đạn từ ngoài qua cửa sổ gian bếp. Một viên trúng đầu cháu Phạm Thanh Phong (12 tuổi, con trai vợ chồng anh Túy) làm nạn nhân tử vong tại chỗ.