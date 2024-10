Mẫu ô tô đầu tiên trên thế giới của 'ông tổ' xe hơi đang trưng bày tại Hà Nội

Mẫu ô tô đầu tiên trên thế giới Benz Patent Motorwagen ra đời cách đây gần 140 năm đang được trưng bày tại Hà Nội trong khuôn khổ Triển lãm Mercedes-Benz: The Avantgarde 2024. Xe được phục dựng đẹp long lanh với cấu tạo và tỷ lệ 100% như nguyên bản. Kỹ sư Karl Friedrich Benz - người sáng lập hãng xe danh tiếng Mercedes-Benz được coi là "ông tổ" ngành ô tô khi chế tạo chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ đốt trong vào năm 1886. Chiếc xe mang tên Benz Patent Motorwagen này đã đánh dấu chương hoàn toàn mới cho kỷ nguyên di chuyển của nhân loại, là tiền đề cho ngành công nghiệp ô tô thế giới đã và đang phát triển rực rỡ ngày nay. Năm 1886, Karl Benz đăng ký bản quyền cho Benz Patent Motorwagen, với mã số DRP 37435 và chính thức giới thiệu với người Đức vào ngày 3/7/1886. Ảnh tư liệu: Mercedes-Benz Trong khuôn khổ Triển lãm Xe Mercedes-Benz: The Avantgarde 2024 đang diễn ra từ ngày 11-13/10 tại Hà Nội, ngoài 30 mẫu xe sang đời mới, mô hình chiếc Benz Patent Motorwagen được trưng bày tại khu vực trung tâm chính là điểm nhấn quan trọng, thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng đến tham quan. Chiếc xe mô hình này do Mercedes-Benz Việt Nam chế tác vào năm 2005, tái hiện gần như 100% cấu tạo và tỷ lệ gốc chiếc xe khởi thủy của thương hiệu xe hơi Đức. Có thể coi đây là bản sao hoàn hảo của nguyên mẫu chiếc xe hơi đầu tiên trên thế giới, giúp thế hệ sau có cái nhìn chi tiết và đầy đủ hơn về mẫu xe đặc biệt này. Dưới đây là một số hình ảnh của Benz Patent Motorwagen: Chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới Benz Patent Motorwagen đang được trưng bày tại khu vực trung tâm của Triển lãm The Avantgarde do Mercedes-Benz tổ chức. Được chế tạo cách đây gần 140 năm, thời kỳ mà xe ngựa đang rất thịnh hành nên dáng dấp của Benz Patent Motorwagen có nhiều điểm tương đồng với xe ngựa. Nguyên mẫu chiếc Benz Patent Motorwagen đầu tiên được sản xuất năm 1886, có công suất 0,75 mã lực tại 400 vòng/phút, tốc độ tối đa 15 km/h. Khối động cơ của chiếc xe được chế tạo với một bình cung cấp nhiên liệu cho xi-lanh bằng cách chảy tự nhiên. Một hệ thống đai đơn giản đóng vai trò là hộp số một tốc độ, thay đổi mô-men xoắn giữa đĩa quay bánh đà và đĩa truyền động. Hệ thống truyền động của chiếc xe khởi thuỷ này khá đơn giản, dựa chủ yếu trên dây đai, xích và bánh đà. Motorwagen chỉ có 3 bánh xe với kích thước hai bánh sau lớn hơn so với bánh trước. Ghế ngồi là dạng ghế băng bằng gỗ bọc da, có thể chở được 2 người. "Phanh tay" có tác dụng chính hãm bớt tốc độ của chiếc xe. Bệ bước chân được đặt phía bên phải của xe, giúp người lái và hành khách dễ dàng hơn để trèo lên xe. Hệ thống lái được thực hiện bằng một giá răng xoay bánh trước không có lò xo. "Vô lăng" khá đơn gian của chiếc xe hơi đầu tiên trên thế giới, người lái có thể điều khiển bằng tay phải. Bánh xe nan thép và lốp cao su đặc là thiết kế riêng của Benz. Chiếc xe mô hình này do Mercedes-Benz Việt Nam chế tác vào năm 2005, tái tạo gần như 100% cấu tạo và tỷ lệ gốc chiếc xe khởi thủy của thương hiệu xe hơi Đức. Đoạn phim về chuyến đi đặc biệt của bà Bertha Benz (vợ của kỹ sư Karl Friedrich Benz) cùng các con mình vào năm 1888. (Nguồn video: Youtube Mercedes-Benz) Triển lãm xe Mercedes-Benz: The Avantgarde 2024 diễn ra từ ngày 11-13/10 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội (Số 4 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Triển lãm có tổng diện tích trưng bày rộng 3.000m2 với gần 30 mẫu xe tiêu biểu đến từ các thương hiệu Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, và Mercedes-Maybach.