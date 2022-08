Mẫu iPhone 9 năm tuổi vẫn được nhiều người lựa chọn

“Người Việt vẫn thường có xu hướng thích giá rẻ nên các cửa hàng smartphone cũ vẫn luôn đắt hàng. Đặc biệt vào khoảng đầu năm tới nay, lượng iPhone cũ bán ra tăng gấp 1,5 lần so với năm ngoái, có những tháng cửa hàng mình cũng bán được hơn 500 máy”, chị Nguyễn Hiền, chủ một cửa hàng iPhone cũ tại Hà Nội, cho biết.

Theo thống kê từ Chợ Tốt, số lượng điện thoại đăng bán quý II/2022 tăng 5% so với quý I và không có sự thay đổi lớn so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên nhu cầu mua điện thoại cả cũ lẫn mới có sự giảm nhẹ 10% so với kỳ cùng năm trước, cho thấy người dùng đã ít mua bán và trao đổi điện thoại hơn.

Đặc biệt, số lượng tìm kiếm điện thoại mới trên Chợ Tốt giảm tới 46%, trong khi con số với dòng điện thoại cũ giảm 6%. Đại diện nền tảng này cho rằng đây là minh chứng cho thấy thị trường điện thoại cũ đang sôi động hơn.

Trên toàn cầu, báo cáo của các công ty nghiên cứu thị trường như IDC hay Counterpoint Research cũng cho thấy lượng điện thoại xuất xưởng giảm mạnh ở nhiều thị trường

Nguyên nhân của tình trạng này đến từ ảnh hưởng của lạm phát đến thói quen tiêu dùng của người dùng trên thị trường di động, theo báo cáo của IDC (International Data Corporation).

"Vào đầu năm, số lượng smartphone bán ra giảm mạnh vì chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, đến nay vấn đề là nhu cầu người dùng giảm", Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu của IDC, cho biết trong báo cáo quý II/2022 vừa phát hành cuối tháng 7.

(Theo Zing)