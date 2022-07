Mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam có gì khác trước?

Từ ngày 1/7, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài.

Theo Bộ Công an, so với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới bảo đảm các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.