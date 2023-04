Mattel ra mắt mẫu búp bê Barbie đại diện cho người mắc hội chứng Down

Ngoài ra, Barbie đeo nẹp chỉnh hình ở mắt cá chân - thiết bị y tế sử dụng cho một số trẻ mắc hội chứng Down.

Mattel giải thích màu xanh lam và màu vàng trên váy của búp bê, cùng những con bướm trang trí, đại diện cho các màu sắc và biểu tượng liên quan đến nhận thức về hội chứng Down. Ba chữ V trên chiếc vòng cổ màu hồng của Barbie tượng trưng cho việc người mắc hội chứng Down có 3 bản sao nhiễm sắc thể thứ 21.

Ngoài những đặc điểm hình thể của một người mắc hội chứng Down, quần áo và phụ kiện của búp bê Barbie mới cũng mang một ý nghĩa đặc biệt.

Mẫu búp bê Barbie mới đại diện cho người mắc hội chứng Down thuộc dòng Fashionistas 2023 của Mattel, được xây dựng nhằm mục đích tăng tính đa dạng và hòa nhập.

Những mẫu búp bê trước đây đã được giới thiệu thuộc dòng Fashionistas bao gồm búp bê Ken có chân giả, búp bê Barbie với máy trợ thính và búp bê có ngoại hình người mắc bệnh bạch biến.

Cho đến nay, thế giới búp bê Barbie của Mattel có 175 ngoại hình khác nhau.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, hội chứng Down là hội chứng rối loạn nhiễm sắc thể phổ biến nhất tại nước này hiện nay. Hội chứng Down là tình trạng một người có thừa 1 nhiễm sắc thể, khiến cơ thể và não bộ của họ phát triển không bình thường. Mỗi năm tại Mỹ có khoảng 6.000 trẻ sinh ra bị mắc hội chứng Down./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)