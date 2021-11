Matt Liu chuyển về nhà mới, hình như là biệt thự Hương Giang?

Nam CEO viết trên trang cá nhân: "Moving on to a new place. A new Journey". (Tạm dịch: Chuyển đến một nơi ở mới. Một hành trình mới).

Đính kèm story là hình ảnh úp mở về một căn nhà có khoảng sân khá rộng. Netizen liền "soi" ra góc ảnh giống với biệt thự của Hương Giang.