Matt Liu chúc mừng sinh nhật Hương Giang nhưng xóa vội?

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Hồ Ngọc Hà, Xuân Lan, Mai Ngô, Lê Thúy... gửi lời chúc mừng tuổi mới tới Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Song khiến dân mạng quan tâm hơn cả là "comment" của Matt Liu - tình cũ Hương Giang.

Cụ thể, Matt Liu nhắn nhủ: "Happy 18th birthday, wishing you a fantastic night and a wonderful year ahead with lots of success and health!". (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18, chúc em có một đêm tuyệt vời và một năm tuyệt vời phía trước với nhiều thành công và sức khỏe!)".