Matic tái ngộ Mourinho ở AS Roma sau khi chia tay MU

Matic là cầu thủ xác nhận sớm nhất việc chia tay MU, từ khi mùa giải còn chưa kết thúc.

Matic chuẩn bị tái ngộ Mourinho ở AS Roma

Ở chiến dịch vừa qua, Matic không có được vị trí thường xuyên trong đội hình, xếp sau Fred, McTominay và Paul Pogba.



Ở tuổi 33, không còn nhiều thời gian trong sự nghiệp, Matic lựa chọn rời Old Trafford. Và dù có không ít lời đề nghị, nhưng anh đã quyết định tái ngộ với HLV Jose Mourinho, người từng làm việc cùng từ Chelsea đến MU.



Chuyên gia chuyển nhượng, Gianluca di Marzio cho biết, AS Roma đã chốt xong thỏa thuận với Matic. Anh sẽ ký hợp đồng 1 năm với đội bóng thành Rome, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng.



Việc Matic đến AS Roma cũng cho thấy, Mourinho giữ lời hứa tiếp tục gắn bó với đội bóng áo màu bã trầu bất chấp sự quan tâm của PSG, muốn kéo ‘người đặc biệt’ về Paris thay Pochettino làm thầy Messi, Mbappe,…